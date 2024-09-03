Вестник Кавказа

Азербайджан встретил паралимпийцев цветами и овациями

Азербайджан встретил паралимпийцев цветами и овациями
Сборная Азербайджана вернулась домой после выступления на Летних Паралимпийских играх в Париже. Спортсменов, завоевавших 11 медалей, встречали аплодисментами.

Встреча паралимпийских спортсменов состоялась Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Сборная Азербайджана вернулась с соревнований в Париже с 11 медалями.

В воздушной гавани спортсменов встречали родные и болельщики, представители Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального паралимпийского комитета, представители СМИ. Сборная Азербайджана была встречена аплодисментами, спортсменам вручили цветы.

Напомним, в общем медальном зачете по итогу Паралимпиады 2024 Азербайджан занял 28 место из 169. Азербайджанские спортсмены завоевали 11 медалей, из них четыре - золотых.

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