Азербайджан встретил паралимпийцев цветами и овациями

Сборная Азербайджана вернулась домой после выступления на Летних Паралимпийских играх в Париже. Спортсменов, завоевавших 11 медалей, встречали аплодисментами.
Встреча паралимпийских спортсменов состоялась Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Сборная Азербайджана вернулась с соревнований в Париже с 11 медалями.
В воздушной гавани спортсменов встречали родные и болельщики, представители Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального паралимпийского комитета, представители СМИ. Сборная Азербайджана была встречена аплодисментами, спортсменам вручили цветы.
Напомним, в общем медальном зачете по итогу Паралимпиады 2024 Азербайджан занял 28 место из 169. Азербайджанские спортсмены завоевали 11 медалей, из них четыре - золотых.