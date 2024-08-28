Азербайджан всегда исходит из международного права – помощник президента

Нормы и принципы международного права всегда лежат в основе всех действий Азербайджана, заявил Хикмет Гаджиев. Он напомнил, что страной, оккупировавшей чужие территории, была именно Армения.

Страной-оккупантом всегда была Армения, а Азербайджан действовал исключительно исходя из норм и принципов международного права, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан всегда исходил из норм и принципов международного права и руководствовался этим критерием в отношениях с соседними государствами. Страной-оккупантом была Армения"

– дипломат

Помощник президента напомнил, что после Второй мировой войны количество стран, которые были оккупантами и агрессорами, было невелико, и в их рядах оказалась и Армения.

В связи с этим Хикмет Гаджиев привел в качестве аналогии ситуацию после войны между Ираком и Кувейтом: тогда на развитие ВС Ирака были наложены определенные ограничения.

"Мы считаем, что подобные пропорциональные ограничения должны применяться и к Вооруженным силам Армении"

– дипломат

Помощник президента Азербайджана также раскритиковал заявление Никола Пашиняна по поводу ликвидации Минской группы, пояснив, что в нем премьер-министр снова воспользовался такими приемами, как ложь и искажение. Хикмет Гаджиев подчеркнул, Минская группа больше не нужна, и пришел тот момент, когда необходимо упразднить ее.

"Тот факт, что Армения держит этот институт на повестке и продолжает усилия в этом направлении, говорит о том, что Ереван пытается создать впечатление о незавершенном конфликте, вместе со своими западными сторонниками пытается удержать в своих руках определенное средство влияния"

– Гаджиев

Еще один вопрос, которого коснулся помощник президента, – сделанное Пашиняном сравнение конституций Армении и Азербайджана. Гаджиев напомнил, что в Конституции Армении, согласно акту о независимости, все содержится пункт с территориальными претензиями к Азербайджану. Пока он остается в составе основного закона Армении, достижение мирного договора будет сопряжено со значительными сложностями.

"И само армянское общество, изменив Конституцию, исключив из нее именно этот пункт, эту ссылку, должно показать свое желание жить в мире. В Конституции Азербайджана не было территориальных претензий к какому-либо государству, и это документ, отражающий правую волю азербайджанского народа"

– дипломат

Гаджиев подчеркнул, что Пашинян, делая такое сравнение, играет словами, и призвал премьера и все армянское политическое руководство заниматься реальной мирной повесткой с участием стран региона.