Вестник Кавказа
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Азербайджан возведет квартал в Кахраманмараше в 32 га

Азербайджан возведет квартал в Кахраманмараше в 32 га
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан принимает активное участие в восстановлении турецкого города Кахраманмараш, который год назад был разрушен в результате сильного землетрясения. Сейчас республика возводит здесь "Азербайджанский квартал", который займет 32 га.

Власти Азербайджанской Республики продолжают активно участвовать в гуманитарной деятельности на территории разрушенного от землетрясения Кахраманмараше. 

В данный момент азербайджанские специалисты задействованы в строительстве квартала, который должен занять 32 га. 

По проекту новый жилой комплекс будет включать в себя 71 многоквартирный дом,  где разместятся почти полторы тысячи квартир. 

Отмечается, что на реализацию этого объекта Азербайджан вложит $100 млн. 

Кроме этого в "Азербайджанском квартале" построят начальную школу на 300 мест и детский сад, в который смогут ходить до 60 детей. 

Сейчас строители преступили к возведению 11-го и 12-го кварталов, которые будут состоять из 16 четырехэтажных домов.

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