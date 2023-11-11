Азербайджан возведет квартал в Кахраманмараше в 32 га

Азербайджан принимает активное участие в восстановлении турецкого города Кахраманмараш, который год назад был разрушен в результате сильного землетрясения. Сейчас республика возводит здесь "Азербайджанский квартал", который займет 32 га.

Власти Азербайджанской Республики продолжают активно участвовать в гуманитарной деятельности на территории разрушенного от землетрясения Кахраманмараше.

В данный момент азербайджанские специалисты задействованы в строительстве квартала, который должен занять 32 га.

По проекту новый жилой комплекс будет включать в себя 71 многоквартирный дом, где разместятся почти полторы тысячи квартир.

Отмечается, что на реализацию этого объекта Азербайджан вложит $100 млн.

Кроме этого в "Азербайджанском квартале" построят начальную школу на 300 мест и детский сад, в который смогут ходить до 60 детей.

Сейчас строители преступили к возведению 11-го и 12-го кварталов, которые будут состоять из 16 четырехэтажных домов.