Азербайджан в четыре раза увеличил экспорт сливочного масла в Россию

Россия импортировала с начала года более 900 тонн сливочного масла из Азербайджана, что в четыре раза превысило показатели января прошлого года.

Азербайджан утверждается в качестве важного поставщика сливочного масла в РФ. Экспорт продукта в РФ вырос в четыре раза, достигнув порядка 940 тонн.

Сообщается, что также выросли поставки масла из Уругвая и Аргентины. Из Уругвая в РФ поставили почти 650 тонн масла, из Аргентины – около 200 тонн.

Отмечается, что традиционно большие поставки из Белоруссии сократились. Так, за январь в РФ ввезли чуть более 5,5 тыс тонн против 10 тыс в январе 2024 года.

Росту заграничного импорта способствовало введение квот на беспошлинный ввоз сливочного масла. Без пошлины в РФ можно ввести до 25 тыс тонн сливочного масла до июня этого года.