Вестник Кавказа

Азербайджан установил рекорд по государственному флагу

Азербайджан установил рекорд по государственному флагу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Азербайджане был поднят флаг республике на Площади государственного флага. Этот флаг стал рекордным, он будет вписан в "Книгу рекордов Гиннеса".

В Баку на Площади государственного флага поднят рекордный флаг Азербайджана.

Флаг благодаря своим размерам попал в "Книгу рекордов Гиннеса". Длина флага составляет 72 метра, ширина - 36 метров. Вес флага превышает 500 кг. Рекорд Азербайджаном был установлен и прежде, напомнила официальный представитель Управления Бакинского бульвара Афсана Мехдиева, рекордной была высота флагштока.

"В настоящее же время новый сертификат связан с размерами флага, установленного на Площади. Попадание нашего флага в Книгу рекордов уже оформлено"

– Афсана Мехдиева

Отметим, что сегодня Азербайджан отмечает День Победы. Ранее Площадь была закрыта на ремонт, сегодня на ней официально подняли азербайджанский флаг. В церемонии участвовал президент Ильхам Алиев.

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