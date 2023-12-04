Азербайджан укутало снегом

Календарная зима вступает в свои права в Азербайджане. Столбики термометров падали до 2 градусов, некоторых районах наблюдался снег и туман.

В ряде районов Азербайджана выпал снег. Так, снежно было в Гяндже, Шамкире, Балакене, Огузе, Загатале, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Баку и на Абшеронском полуострове периодически шел дождь, в Шахдаге и Гахе.

Об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, уточнив, что в Сумгайыте, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Балакене, Огузе, Габале, Шеки, Шамахе, Гёйчае, Лерике наблюдался туман.

Столбики термометров в Баку и на Абшеронском полуострове поднимались до 8 градусов тепла. В Нахчыванской АР воздух прогревался от до 6 до 8 градусов тепла, в горных районах прохладнее – до 2-4 градусов тепла.