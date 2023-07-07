Азербайджан продолжит привлекать Армению к ответственности

Опубликовано: 16:11, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана приветствует решение Международного суда ООН по отклонению иска Армении касательно "незаконности присутствия азербайджанских военных на Лачинской дороге".

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало отклонение иска Армении против Азербайджана касательно "незаконности присутствия азербайджанских военных на Лачинской дороге".

В ведомстве заявили, что приветствуют решение МС ООН, добавив, что данная новость подтверждает право Азербайджана контролировать территорию и границы своего государства.

МИД АР напомнил, что решение Баку установить погранпункт "Лачин" являлся суверенным правом на охрану границы. Там подчеркнули, что решение об установке ППП было необходимо для недопущения нелегального ввоза на территорию Азербайджана оружия и боеприпасов, что в свою очередь несет угрозу безопасности в регионе.

"Более того, с момента создания пограничного пункта местные жители армянского происхождения проходят через пограничный пункт, где осуществляется пограничный контроль на въезде и выезде на недискриминационной основе в соответствии с внутренними и международными обязательствами Азербайджана"

- МИД Азербайджана

В ведомстве заверили, что Баку продолжит исполнять приказы суда ООН и привлекать Ереван к ответственности за нарушения международного права.