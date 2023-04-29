Азербайджан призывает ликвидировать минный террор Армении

Опубликовано: 11:30, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В пятницу вечером в Тертерском районе на мине подорвались три мирных азербайджанских жителя. Трагедия случилась на территории, которая еще не была расчищена от армянских мин. В Баку призывают мировое сообщество поспособствовать остановке минного террора в Карабахе, учиненного Арменией.

В Тертерском районе Азербайджана, на территории, еще не освобожденной от мин, накануне вечером произошла трагедия - подорвался автомобиль с тремя гражданскими лицами, сотрудниками компании RPS Energy Ltd.

Свои соболезнования по поводу произошедшего выразили посол Франции в Азербайджане Анн Буайон, глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Петр Михалко, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. Европейские послы и представитель ООН заверили, что поддержка Азербайджана в усилиях по разминированию освобожденных территорий продолжится.

Соболезнования семьям погибшим выразили в МИД Азербайджана. В заявлении ведомства отмечается, что с момента окончания Карабахской войны в 2020 году от мин погибли 54 человека, пострадали еще около 250. Инцидент, произошедший в Тертере 28 апреля в очередной раз показывает, стремление армянской стороны препятствовать восстановлению региона и возвращению его жителей к мирной жизни. Армения не предоставляет Азербайджану точные карты минных полей, а также продолжает военную деятельность и установку мин, тем самым нарушая пункт 6 трехстороннего заявления, подчеркнули в МИДе.

"Призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на политику преднамеренной установки мин",

– говорится в официальном заявлении.

Обращение омбудсмена

К международной общественности в связи с трагедией, унесшей три жизни, обратилась уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

"Минный террор и политика ненависти к азербайджанцам, проводимая Арменией на государственном уровне, приводят к убийствам невинных людей",

– прежде всего отметила она.

Омбудсмен выразила соболезнования в связи с тем, что три мирных жителя стали жертвами очередного акта минного террора Армении.

Она подчеркнула, что Армения ,почти 30 лет грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, разместила на азербайджанских территориях сотни тысяч мин, жертвами которых стали уже почти 300 человек. Ереван не только уклоняется от передачи точных минных карт, но и с помощью диверсионных групп продолжает размещать мины на освобожденных территориях Азербайджана, что доказывается недавним обнаружением армянских мин, произведенных в 2021 году, сообщила Сабина Алиева.

"Отсутствие серьезного влияния мирового сообщества и соответствующих международных организаций на Армению в связи с минным террором в последнее время приводит к тому, что ее провокационные, противоречащие международному гуманитарному праву действия в регионе приобретают интенсивный характер",

– заметила омбудсмен.

Она обратилась к мировому сообществу с призывом поддержать требование Азербайджана о предоставлении точных минных карт "в целях ликвидации минного террора Армении, являющегося источником серьезной опасности для жизни и здоровья людей, и принять действенные меры против Армении, которая продолжает нарушать требования международного гуманитарного права".

Подробности инцидента

Автомобиль подорвался на противотанковой мине в направлении от села Талыш к Тапгарагоюнлу, находившиеся в нем погибли на месте.

Медиа-тур, проведенный в субботу на место ЧП, показал, что взрыв случился на участке, где ранее пролегала линия соприкосновения войск. Минное поле, начиненное TM62 PM, давно поросло густой травой, мины на нем установлены в шахматном порядке.

Жертвами взрыва стали два жителя Физулинского района Юсифов Надир Панах оглу, 1982 года рождения, и Гезалов Сахават Исмаил оглу, 1981 года рождения, а также Садиев Фарид Мехман оглу, 1996 года рождения, из города Сумгайыт.

Тела погибших были вывезены из села Тапгарагоюнлу и доставлены в морг Тертерского района.

Возбуждено уголовное дело.