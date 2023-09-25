Азербайджан призвал армян Ханкенди разоружиться

Опубликовано: 11:02, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане призвали армян Ханкенди сдать оружие. Баку гарантирует защиту прав и свобод лиц армянской национальности, соблюдающих требования закона.

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана обратилась к армянам Ханкенди с призывом сложить оружие и не предпринимать противозаконных действий.

«Служба госбезопасности, обращаясь к армянским жителям Карабахского региона, призывает их воздержаться от действий, представляющих угрозу общему развитию районов, входящих в Карабахский экономический район, а также благополучию армянского населения, их реинтеграции в азербайджанское общество в мирных условиях, решению социальных и гуманитарных вопросов, защите правопорядка, стабильности и общественной безопасности, уничтожения имущества, документов и других подобных противоправных действий, в короткие сроки сдать имеющиеся у них оружие и боеприпасы»

– СГБ

Далее подчеркнуто, что центральные власти гарантируют защиту прав и свобод лиц армянской национальности, сдавших оружие и соблюдающих требования соответствующего законодательства Азербайджана.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.