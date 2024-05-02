Азербайджан приступил к восстановлению Губадлы

В освобожденном от оккупации Губадлинском районе Азербайджана стартовали восстановительные работы. Строительство началось в селах Махрузлу и Зиланлы.

В Азербайджане приступили к строительным работам в двух селах Губадлинского района - Махрузлу и Зиланлы.

Восстановление населенных пунктов проводится согласно ранее составленному генеральному плану обоих сел. На данный момент завершены земляные работы, ведутся работы по возведению фундамента домов.

Село Махрузлу на первом этапе восстановления обзаведется 190 домами. Общая проектируемая площадь поселка - 197 га, на первом этапе будет восстановлена инфраструктура на площади 40,27 га. Планируется расселить 836 человек. В Махрузлу будут строиться не только жилые дома, но и административные здания, школа и детский сад, медпункт, спортивно-оздоровительный центр, рынок, чайханы, общественный клуб, зал для церемоний. Село находится в 19 км от Губадлы.

Второе восстанавливаемое село находится в 20 км от райцентра и занимает 180 га. На первом этапе в Зиланлы на площади 43,5 га возведут 193 дома, будут расселены 926 человек. Также в селе построят детский сад и школу, общественный клуб, спортивный центр, семейно-оздоровительный центр, административное здание.

Первый этап в двух селах планируется завершить в 2024 году, первые жители вернутся в восстанавливаемые населенные пункты также до конца года.