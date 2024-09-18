Вестник Кавказа

Азербайджан примет таможенный форум

Азербайджан примет таможенный форум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В декабре этого года в Азербайджане пройдет таможенный форум. Сейчас ведется активная подготовка к мероприятию.

В декабре этого года в Азербайджане запланировано проведение важного таможенного форума, который соберет профессионалов и экспертов из различных стран для обсуждения актуальных вопросов в области таможенного администрирования. Данная инициатива организована в сотрудничестве с Таможенным комитетом Азербайджана.

"В настоящее время наша структура совместно с таможенным комитетом Азербайджана активно готовится к проведению таможенного форума в декабре этого года"

– заместитель президента Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Зия Гаджилы

Главной целью таможенного форума является обмен знаниями и опытом в вопросах таможенного администрирования. Участники форума смогут обсудить новейшие тенденции, которые влияют на развитие таможенных служб, включая цифровизацию процессов и внедрение современных технологий.  Также мероприятие направлено на укрепление международного сотрудничества в области таможенных отношений.

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