Азербайджан представит климатический отчет в рамках подготовки к COP29

Азербайджан готовится представить климатический отчет о прозрачности за два года. Он будет опубликован до проведения в Баку COP29, что покажет приверженность страны выполнению климатических обязательств.

Азербайджан опубликует отчет о прозрачности (BTR) в связи с изменением климата в ближайшие месяцы - до проведения COP29, рассказали в Минэкологии страны.

"Сейчас разрабатывается двухгодичный отчет Азербайджана о перспективах в связи с изменением климата, который будет представлен до COP29. Это наглядно демонстрирует приверженность Азербайджана выполнению обязательств в области климата"

– замминистра экологии и природных ресурсов АР Умайра Тагиева

COP29 - 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоится в Азербайджане в ноябре 2024 года, международное мероприятие соберет до 80 тыс иностранных гостей. Форум продлится две недели. COP проводится ежегодно, в прошлом году сессию проводили в Дубае.