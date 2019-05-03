Азербайджан предложил саммит религиозных лидеров мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести встречу религиозных лидеров мира. Инициатива была озвучена главой государства в ходе встречи с генсеком Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдельсаламом.

Встреча мировых религиозных лидеров может пройти в Азербайджане. Соответствующее предложение президент Ильхам Алиев озвучил на встрече с генсеком Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдельсаламом, которая прошла в Баку.

Мохаммед Абдельсалам напомнил, что на COP28 был организован Межконфессиональный павильон, который посетили более 4 тыс, а также состоялось мероприятие с участием более 30 религиозных лидеров мира, на котором было подписано заявление в целях предотвращения глобального изменения климата. Генсек Мусульманского совета старейшин отметил, что такое мероприятие будет проведено в сотрудничестве с Азербайджаном как принимающей стороной COP29.

Глава государства обратил внимание на важную роль, которую Азербайджан играет в продвижении межрелигиозного и межкультурного диалога, рассказал о престижных мероприятий, которые проводятся в Баку. Так, в ближайшее время в Азербайджане при поддержке ИСЕСКО, ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций ООН вновь пройдет Форум межкультурного диалога.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов поддержать продвижение межрелигиозного диалога в рамках COP29, и в том числе – провести встречу мировых религиозных лидеров.

Азербайджан в межрелигиозном диалоге

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Азербайджан на протяжении более 15 лет прикладывает значительные усилия для развития межрелигиозного диалога и организует с этой целью саммиты религиозных лидеров. Он сообщил, что темой предложенного Ильхамом Алиевым события может стать борьба с исламофобией.

"У Азербайджана есть опыт организации конференций и саммитов, связанных с диалогом культур, цивилизаций и религий. В последнее время у нас довольно остро в повестке дня стоит вопрос исламофобии, мы проводим большие мероприятия по этой теме. Причина в том, как много сейчас стало попыток связывать религию с радикальными, террористическими актами", - прежде всего сказал он.

"С одной стороны, мы видим попытки западных СМИ и некоторых политических кругов связать какую-либо религию с терроризмом или радикализмом. С другой стороны, и это очевидно, последние события показывают, что определенные террористические организации вновь стали использовать тему религии для каких-то политических целей. К примеру, это запрещенная в России ИГИЛ, взявшая на себя ответственность за теракт в Подмосковье – она намеренно позиционирует себя как "исламское государство", что создает проблемы мусульманам", - сообщил Фарид Шафиев.

"В принципе, в Азербайджане лет 15 уже в той или иной форме проводится повестка развития здорового межрелигиозного диалога. Наше духовенство из всех представленных в стране конфессий в этом участвует. А сейчас из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке стало ясно, что назрела необходимость более глобального форума религиозных лидеров", - заключил глава правления Центра анализа международных отношений.