Азербайджан предложил Армении провести встречу на границе или в третьей стране

Глава азербайджанского МИД сообщил о наличии сложностей в вопросе нормализации отношений с Арменией. Он предложил организовать переговоры представителей двух стран на границе или на территории другого государства.

Глава МИД Азербайджана выступил с предложением провести переговоры с представителем Армении либо на границе, либо на территории нейтрального государства, которое нельзя назвать предвзятым. Джейхун Байрамов озвучил его во время своего выступления на 30-м заседании СМИД ОБСЕ, которое проходит в эти дни в Скопье.

Он указал на то, что сейчас в мирном процессе есть некоторые сложности, связанные с действиями Армении, которые замедляют его.

Министр добавил также, что некоторые страны стремятся спроектировать на Южный Кавказа свои геополитические игры. При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"Несмотря на это, Азербайджан решительно настроен на достижение прогресса в мирной повестке"

– глава ведомства