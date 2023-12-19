Азербайджан потрясло на 3

В Огузском районе Азербайджана сейсмологами было зафиксировано землетрясение. Магнитуда составила 3, очаг залегал на глубине 25 км.
В Азербайджане произошло землетрясение, магнитуда которого составила 3. Сейсмособытие было зафиксировано в Огузском районе республики.
В Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.
Кроме того, стало известно, что подземные толчки ощутили местные жители.
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