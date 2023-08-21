Азербайджан поставит в Венгрию 1 млрд кубометров газа

Опубликовано: 10:15, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан и Венгрия договорились о поставках 1 млрд кубометров газа, заявили в МИД Венгрии. Там добавили, что любой лидер Евросоюза много бы отдал за одно фото с Ильхамом Алиевым.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил о заключении контракта с Азербайджаном, который увеличит объемы поступающего из этой страны газа до 1 млрд кубометров.

Он отметил, что сотрудничество Будапешта и Баку длится более десятилетия.

«Сейчас появился договор, согласно которому в четвертом квартале этого года мы закупим у Азербайджана 100 млн кубометров газа. Однако появилось также ясное политическое соглашение, что он вырастет до договора о примерно миллиарде кубометров газа в последующий период»

-Петер Сийярто

Глава ведомства также заявил, что Венгрия и Азербайджан подписали соглашение о хранении 50 млрд кубометров газа, которые будут храниться в венгерских резервуарах. По его словам, поставка в хранилища уже началась.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Европа ругает Венгрию за ее ориентацию на Восток, в то время как сегодня лидеры стран ЕС много бы отдали за одно фото с Ильхамом Алиевым.