Азербайджан поможет газифицировать город в Албании

Азербайджана и Албания договорились о развитии всесторонних отношений, в рамках которых планируется газифицировать один из населенных пунктов Балкан.

Власти Азербайджанской Республики намерены помочь с газификацией города в Албании. Такая информация была опубликована на сайте министерства энергетики АР.

Отмечается, что страны договорились о сотрудничестве в процессе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, заместителя премьер-министра Албании и министра инфраструктуры и энергетики Белинды Баллуку. Встреча состоялась в рамках конференции по климатическим изменениям, которая проходит сейчас в Дубае.

"На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между двумя странами на новый уровень. Была отмечена важная роль энергетического сотрудничества с Азербайджаном в обеспечении энергетической безопасности и развитии Албании как страны транзита газа. Они (представители Азербайджана и Албании) обменялись мнениями по вопросам газификации албанского города Корча, поставок сырой нефти и сотрудничества по другим перспективным направлениям"

– министерство энергетики АР