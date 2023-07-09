Азербайджан побил собственный рекорд на ЧЕ по борьбе

Сегодня в Капошваре (Венгрия) подошел к концу очередное европейское первенство юниоров (до 15 лет) по вольной борьбе. В турнире традиционно участвовала сборная Азербайджана, и на этот раз ей удалось побить собственный рекорд в командном зачете.
Новый рекорд Азербайджана на юношеском ЧЕ среди вольников – 9 медалей. На турнире азербайджанские борцы завоевали три серебряных награды и 6 бронзовых, что обеспечило команде 145 очков.
По очкам сборная Азербайджана уступила всего одному сопернику – сборной Грузии, взявшей в ходе турнира 155 очков.
Отметим, что большинство золотых медалей на турнире выиграли российские вольники, однако из-за политических антироссийских санкций они выступают в нейтральном статусе, а потому их успехи не идут в командный зачет сборной России.