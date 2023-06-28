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Азербайджан – чемпион Европы по борьбе

Азербайджан – чемпион Европы по борьбе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала лучшей на молодежном чемпионате Европы в Испании. Борцы завоевали 6 наград, две из которых – золотые.

Молодежная сборная Азербайджана по греко-римской борьбе триумфально выступила на первенстве Европы в испанском городе Сантьяго-де-Компостело.

Команда стала чемпионом Европы в общекомандном зачете, завоевав 6 наград: два золота, два серебра и две бронзы.

Азербайджан также установил рекорд по количеству набранных очков – 144 балла принесли в копилку борцы греко-римского стиля.

Стоит добавить, что на пьедестале почета оказались команды Грузии (134 балла) и Турции (113).

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