Азербайджан начал опреснять воду Каспия

Азербайджан нашел практически неисчерпаемый ресурс для пополнения запасов технической пресной воды, необходимой в первую очередь для промышленности страны – им стало Каспийское море, уже начались работы по опреснению.

В Азербайджане стартовали работы по опреснению морской воды из Каспийского моря, сообщил сегодня на общественных слушаниях в парламенте Азербайджана на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы" председатель Государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов.

"После соответствующего распоряжения главы государства был разработан технический регламент. Иностранные компании уже подали заявки на участие в процессе опреснения морской воды и приступили к работе"

- Заур Микаилов

Процесс опреснения морской воды уже стартовал десять дней назад - в нем участвуют 14 иностранных компаний, добавил Микаилов, передает Trend.

Напомним, в последнее время из-за климатических изменений Азербайджан испытывает значительные проблемы с пресными водными ресурсами: только за 2022 год они сократились почти наполовину - с 30 до 17 млрд кубометров.