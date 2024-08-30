Вестник Кавказа

Азербайджан и Турция обсудили проблему лесных пожаров

Азербайджан и Турция обсудили проблему лесных пожаров
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Министры Азербайджана и Турции провели встречу, где обсудили сотрудничество в сфере профилактики лесных пожаров. Турецкий представитель также поблагодарил дружественную страну за помощь в тушении недавних пожаров.

Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и руководитель Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы встретились для обсуждения партнерства в рамках предотвращения лесных пожаров. На встрече также присутствовала турецкая делегация.

Гейдаров рассказал собеседникам о деятельности министерства и мерах, организованных для борьбы с лесными пожарами. Также он отметил, важность углубленного сотрудничества двух стран в этом деле.

Турецкий министр подчеркнул, что оба государства имеют большой потенциал для развития связей в этом вопросе. Помимо этого, он отблагодарил азербайджанских коллег за помощь в тушении недавних крупных пожаров на территории Турции.

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