Азербайджан и Турция наращивают товарооборот

Взаимный товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос на 33% в сравнении с 2022 годом.

Азербайджанская Республика и Турция увеличили объем взаимного товарооборота. За 11 месяцев этого года оборот товаров достиг $7,2 млн, что больше на 33%, чем за такой же период 2022 года. Такую информацию озвучил глава министерства экономики АР Микаил Джаббаров в процессе своего выступления на открытие инвестиционного форума АР и Турции.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 33 процента. Экспорт в Турцию увеличился более чем на 52 процента и составил 5,1 миллиарда долларов»

- Микаил Джаббаров

Сегодня в азербайджанской столице открылся Азербайджано-турецкий инвестиционный форум. Турецкую сторону на форуме представляют глава министерства торговли Омер Болат и глава финансового офиса лидера Турции Гоксель Ашан.

Кроме этого, в мероприятии участвуют более 600 представителей организаций Азербайджана и Турции.

В ходе форума участники обсудят вопросы взаимодействия и развития отношений по различным сферам азербайджано-турецких отношений.