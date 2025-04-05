Азербайджан и Китай обсудили инвестиционные проекты

Представители Азербайджана и Китая провели встречу. На ней обсуждалось деловое партнерство двух стран и перспективы инвестиционных проектов.
Развитие инвестиционного партнерства обсудили представители Азербайджана и Китая, сообщило Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Переговоры вели и.о директора агентства Юсиф Абдуллаев и заместитель гендиректора Департамента иностранного капитала Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC) Ву Хунлянг.
Основной темой переговоров стали перспективы организации совместных деловых мероприятий и развитие партнерства в сфере инвестиций.
Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе форума на тему "К новому миропорядку" пригласил китайских партнеров заняться инвестициями в зеленую энергетику. Сегодня компании из Китая уже стали партнерами Азербайджана в производстве средств зеленого общественного транспорта.