Вестник Кавказа

Азербайджан и Китай обсудили инвестиционные проекты

Азербайджан и Китай обсудили инвестиционные проекты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Азербайджана и Китая провели встречу. На ней обсуждалось деловое партнерство двух стран и перспективы инвестиционных проектов.

Развитие инвестиционного партнерства обсудили представители Азербайджана и Китая, сообщило Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Переговоры вели и.о директора агентства Юсиф Абдуллаев и заместитель гендиректора Департамента иностранного капитала Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC) Ву Хунлянг.

Основной темой переговоров стали перспективы организации совместных деловых мероприятий и развитие партнерства в сфере инвестиций.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе форума на тему "К новому миропорядку" пригласил китайских партнеров заняться инвестициями в зеленую энергетику. Сегодня компании из Китая уже стали партнерами Азербайджана в производстве средств зеленого общественного транспорта.

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