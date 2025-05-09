Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран расширили таможенное сотрудничество

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Иран договорились о мерах, которых бы ускорили пропуск грузовиков в Джульфе.

Таможенники Азербайджана и Ирана провели встречу, в рамках которой стороны договорились о расширении сотрудничества. 

В центре внимания сторон оказались вопросы, связанные с режимом пропуска большегрузов в Джульфе (НАР Азербайджана) и одноименном городе в Иране. 

Иранская сторона предложила усилить контроль за грузовым транспортом на мосту таможенного поста, а также стандартизировать большегрузы, которые транспортируют топливо. Также иранские таможенники выступили за составление расписания для предотвращения скоплений грузовиков на границе. 

Руководство азербайджанской таможни оценило предложения Ирана, отметив, что сотрудничество по вопросам пропускного режима благоприятно скажется на грузообороте.

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