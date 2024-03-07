Азербайджан и BP обсудили "зеленую" энергетику

Глава азербайджанского Минэкономики обсудил с исполнительным директором BP вопросы двустороннего сотрудничества. Встреча министра и представителя британской компании состоялась в Баку.

В Баку прошла встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и исполнительного директора компании BP Мюррея Окинклосса. Об этом сказано на странице главы ведомства в социальных сетях.

Одной из центральных тем переговоров стала "зеленая" энергетика.

"С главным исполнительным директором bp Мюрреем Окинклоссом, с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и коллегами обсудили результаты двустороннего сотрудничества, возможности развития совместной деятельности по переходу на "зеленую" энергию, декарбонизации и проектам в области разведки и добычи"

– Микаил Джаббаров

Он также подчеркнул, что на встрече представитель британской компании подтвердил нацеленность на расширение партнерства с Баку и заинтересованность в проектах по возобновляемой энергии.