Вестник Кавказа

Азербайджан и BP обсудили "зеленую" энергетику

Азербайджан и BP обсудили "зеленую" энергетику
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава азербайджанского Минэкономики обсудил с исполнительным директором BP вопросы двустороннего сотрудничества. Встреча министра и представителя британской компании состоялась в Баку.

В Баку прошла встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и исполнительного директора компании BP Мюррея Окинклосса. Об этом сказано на странице главы ведомства в социальных сетях.

Одной из центральных тем переговоров стала "зеленая" энергетика.

"С главным исполнительным директором bp Мюрреем Окинклоссом, с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и коллегами обсудили результаты двустороннего сотрудничества, возможности развития совместной деятельности по переходу на "зеленую" энергию, декарбонизации и проектам в области разведки и добычи"

– Микаил Джаббаров

Он также подчеркнул, что на встрече представитель британской компании подтвердил нацеленность на расширение партнерства с Баку и заинтересованность в проектах по возобновляемой энергии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1520 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

За два месяца Европа получила более 2 млрд кубометров азербайджанского газа

За два месяца Европа получила более 2 млрд кубометров азербайджанского газа

Министры экономики России и Азербайджана сверили часы

Министры экономики России и Азербайджана сверили часы

Сколько средств инвестировал Азербайджан в экономику Турции?

Сколько средств инвестировал Азербайджан в экономику Турции?

Азербайджан обсудил с ЕБРР вопросы взаимодействия

Азербайджан обсудил с ЕБРР вопросы взаимодействия

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы