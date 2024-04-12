Вестник Кавказа

Азербайджан и Япония будут вместе развивать туризм

Азербайджан и Япония будут вместе развивать туризм
© Фото: Государственное агентство по туризму АР
Власти Азербайджана и Японии провели встречу, на которой обсудили перспективы развития туристической сферы двух стран. В рамках сотрудничества, японским режиссером будут созданы передачи о достопримечательностях Азербайджанской Республики.

Представители властей Азербайджанской Республики и Японии договорились о совместном развитии туризма. Информация об этом была опубликована Государственным агентством по туризму АР.

Обсуждение проходило в рамках встречи главы агентства Фуада Нагиева и посла Японии в Азербайджане Кацуи Ватанабэ.

В частности, было заявлено, что известный японский режиссер Фукудзава Кацуо в следующем месяце прилетит в республику для того, чтобы снять цикл передач о стране.

Кроме этого, на встрече поднимались вопросы участия АР в выставке туристической сферы в Осако.

Также достигнута договоренность по вопросам популяризации Азербайджана в Японии.

Представители двух стран подчеркнули важность реализации взаимных туристических поездок.

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