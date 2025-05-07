AZAL снова будет летать в Пакистан и Индию

Самолеты авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" возобновляют полеты в Индию и Пакистан после того, как открылось воздушное пространство этих стран.
Азербайджанская авиакомпания AZAL восстанавливает полеты в Пакистан и Индию, рассказали в пресс-службе "Азербайджанских авиалиний".
"В связи с отменой ограничений в воздушном пространстве Пакистана и Индии, рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в указанные страны постепенно возобновляются"
– AZAL
В пресс-службе перевозчика уточнили, что рейс в Лахор (Пакистан), запланированный на сегодня, будет совершен по расписанию.
В авиакомпании призвали пассажиров задавать интересующие их вопросы по электронной почте callcenter@azal.az.