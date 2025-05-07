AZAL снова будет летать в Пакистан и Индию

Самолеты авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" возобновляют полеты в Индию и Пакистан после того, как открылось воздушное пространство этих стран.

Азербайджанская авиакомпания AZAL восстанавливает полеты в Пакистан и Индию, рассказали в пресс-службе "Азербайджанских авиалиний".

"В связи с отменой ограничений в воздушном пространстве Пакистана и Индии, рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в указанные страны постепенно возобновляются"

– AZAL

В пресс-службе перевозчика уточнили, что рейс в Лахор (Пакистан), запланированный на сегодня, будет совершен по расписанию.

В авиакомпании призвали пассажиров задавать интересующие их вопросы по электронной почте callcenter@azal.az.