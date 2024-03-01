Вестник Кавказа

Автомобиль с наблюдателями ЕС попал в ДТП в Армении

Автомобиль с наблюдателями ЕС попал в ДТП в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария с наблюдателями ЕС произошла в южной части Армении. В результате происшествия не пострадал ни один человек.

Утром 11 марта в Армении угодил в ДТП автомобиль наблюдательной миссии Евросоюза. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария случилась в Сюникской области на 13-м километре дороги Татев – Лчен.

За рулем машины Nissan Pathfinder находился гражданин Австрии, а на пассажирских сидениях – граждане Польши. Иномарка вылетела с проезжей части на придорожные камни, а затем перевернулась.

В результате инцидента никто не пострадал.

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