Общественный транспорт будет бесплатно возить пассажиров в праздник Ид аль-Фитр, который в Ингушетии называется Мархаш, сообщили в Минцифры республики.
В ведомстве уточнили, что мера принята для того, чтобы все желающие смогли навестить родственников и поздравить их с праздником.
"В целях поддержания праздничной атмосферы в регионе Минпромсвязи Ингушетии по согласованию с перевозчиками принято решение организовать перевозочный процесс на безвозмездной основе, то есть бесплатно", - заявил представитель Минцифры.
В руководстве Ингушетии добавили, что общественный транспорт, точнее, социально защищенные маршруты, будет курсировать до 21:00, передает "Интерфакс".
Министр Бадма Дорджиев уточнил, что остальные маршруты будут курсировать по расписанию. Он добавил, что три дополнительных автобуса будут возить жителей Ингушетии на родовые кладбища в Пригородном районе.