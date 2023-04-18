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Автобусы станут бесплатными на Ураза-байрам в Ингушетии

Автобусы станут бесплатными на Ураза-байрам в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Ингушетии приняли решение сделать бесплатными автобусы на праздник Ид аль-Фитр, который в республике именуют Мархаш. Благодаря этому жители региона смогут беспрепятственно навестить родных и близких.

Общественный транспорт будет бесплатно возить пассажиров в праздник Ид аль-Фитр, который в Ингушетии называется Мархаш, сообщили в Минцифры республики.

В ведомстве уточнили, что мера принята для того, чтобы все желающие смогли навестить родственников и поздравить их с праздником.

"В целях поддержания праздничной атмосферы в регионе Минпромсвязи Ингушетии по согласованию с перевозчиками принято решение организовать перевозочный процесс на безвозмездной основе, то есть бесплатно", - заявил представитель Минцифры.

В руководстве Ингушетии добавили, что общественный транспорт, точнее, социально защищенные маршруты, будет курсировать до 21:00, передает "Интерфакс".

Министр Бадма Дорджиев уточнил, что остальные маршруты будут курсировать по расписанию. Он добавил, что три дополнительных автобуса будут возить жителей Ингушетии на родовые кладбища в Пригородном районе.

Как празднуют Ураза-байрам

Как празднуют Ураза-байрам

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