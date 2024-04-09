Вестник Кавказа

Автобусы с детьми освободили из снежного плена спасатели в Казахстане

Автобусы с детьми освободили из снежного плена спасатели в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские спасатели помогли не допустить трагедии сегодня, вытащив из снежного заноса автобусы, в которых ехали дети. В то же время были спасены и несколько легковых автомобилей с людьми.

Дети едва не пострадали из-за снежного заноса в северной части Казахстана, сообщает пресс-служба МЧС РК.

ЧП случилось в субботу в Костанайской области. Точное место – 20 км от поселка Амантогай, на областной автодороге. По ней два автобуса, внутри которых находились дети, ехали на соревнования. Но в какой-то момент транспортные средства попали в снежный занос и не смогли продолжить движение. К ним на помощь пришли спасатели.

"Сотрудниками МЧС из автобуса в ближайший пункт обогрева в селе Амантогай эвакуировано 13 человек, из них 11 детей"

– МЧС

Автобусы, а также их "товарищей по несчастью" – семь легковушек, в которых остаются 14 человек, буксируют на очищенную часть дороги.

Стоит отметить, что помощь врачей никому не понадобилась.

 

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