Автобус №18 попал под обстрел в Ереване

Опубликовано: 16:18, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неизвестные лица обстреляли автобус с пассажирами в Ереване. В результате стрельбы повреждено само транспортное средство.

Стрельба прозвучала сегодня на улицах Еревана, о ЧП сообщил представитель полиции Зарзанд Габриелян.

Преступление было совершено в районе Ачапняк, передает Sputnik Армения. Информация о нем была получена в районе полудня по местному времени (11.00 мск).

Кто-то выстрелил в автобус на улице Арзуманяна. Установлено, что выстрел был совершен из пистолета.

"Повреждено заднее стекло автобуса, пострадавших нет"

– Габриелян

Правоохранители готовят материалы для запуска расследования.

Напомним, аналогичное происшествие имело место в Ачапняке в августе: тогда тоже была открыта стрельба по автобусу, причем того же маршрута – №18.