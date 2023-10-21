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Автобус №18 попал под обстрел в Ереване

Автобус №18 попал под обстрел в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Неизвестные лица обстреляли автобус с пассажирами в Ереване. В результате стрельбы повреждено само транспортное средство.

Стрельба прозвучала сегодня на улицах Еревана, о ЧП сообщил представитель полиции Зарзанд Габриелян.

Преступление было совершено в районе Ачапняк, передает Sputnik Армения. Информация о нем была получена в районе полудня по местному времени (11.00 мск).

Кто-то выстрелил в автобус на улице Арзуманяна. Установлено, что выстрел был совершен из пистолета.

"Повреждено заднее стекло автобуса, пострадавших нет"

– Габриелян

Правоохранители готовят материалы для запуска расследования.

Напомним, аналогичное происшествие имело место в Ачапняке в августе: тогда тоже была открыта стрельба по автобусу, причем того же маршрута – №18.

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