Автобус №18 попал под обстрел в Ереване

Неизвестные лица обстреляли автобус с пассажирами в Ереване. В результате стрельбы повреждено само транспортное средство.
Стрельба прозвучала сегодня на улицах Еревана, о ЧП сообщил представитель полиции Зарзанд Габриелян.
Преступление было совершено в районе Ачапняк, передает Sputnik Армения. Информация о нем была получена в районе полудня по местному времени (11.00 мск).
Кто-то выстрелил в автобус на улице Арзуманяна. Установлено, что выстрел был совершен из пистолета.
"Повреждено заднее стекло автобуса, пострадавших нет"
– Габриелян
Правоохранители готовят материалы для запуска расследования.
Напомним, аналогичное происшествие имело место в Ачапняке в августе: тогда тоже была открыта стрельба по автобусу, причем того же маршрута – №18.