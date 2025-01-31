Автобус и две фуры попали в ДТП в Кабардино-Балкарии

Несколько человек получили травмы в результате крупной аварии в КБР. Там столкнулись три крупногабаритных транспортных средств и одна легковая машина.

В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием автобуса, двух фур и легкового автомобиля. Об этом сказано в сообщении, распространенном 8 февраля региональным МВ.

Авария случилась на 30-м километре автодороги "Обход г. Пятигорска" в районе 09:20 (мск).

"В Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств - рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту "Москва-Назрань" с девятью пассажирами, грузового тягача Mersedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus"

– пресс-служба МВД

Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали четыре человек. Это водитель автобуса, два его пассажира и мужчина, находившийся за рулем Ford. Их отвезли в медучреждение.