Вестник Кавказа

Авиакомпания из Нидерландов соединит столицу Армении с Лионом

Авиакомпания Transavia
© Фото: сайт ереванского аэропорта “Звартноц“
Авиакомпания Transavia объявила о запуске рейса Ереван – Лион. Первый перелет по данному направлению состоится чуть менее чем через 2 месяца.

В скором времени нидерландская авиакомпания Transavia запустит рейс ЕреванЛион. Соответствующую информацию распространили в ЗАО "Армения" Международные аэропорты".

Время в пути составит около 4 с половиной часов. Первое время перелеты по данному направлению будут осуществляться раз в неделю. Запуск авиасообщения намечен на 13 апреля.

С 3 июля Transavia намерена добавить еще один рейс. Он будет выполняться самолетами авиакомпании по средам.

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