Авиакомпания из Нидерландов соединит столицу Армении с Лионом

Авиакомпания Transavia объявила о запуске рейса Ереван – Лион. Первый перелет по данному направлению состоится чуть менее чем через 2 месяца.

В скором времени нидерландская авиакомпания Transavia запустит рейс Ереван – Лион. Соответствующую информацию распространили в ЗАО "Армения" Международные аэропорты".

Время в пути составит около 4 с половиной часов. Первое время перелеты по данному направлению будут осуществляться раз в неделю. Запуск авиасообщения намечен на 13 апреля.

С 3 июля Transavia намерена добавить еще один рейс. Он будет выполняться самолетами авиакомпании по средам.