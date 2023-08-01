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Август стартует с роста курса мировых валют

Август стартует с роста курса мировых валют
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Открытие торгов на Московской валютной бирже в первый день августа ознаменовалось очередным ростом курсов мировых валют – дорожает и доллар, и евро, и юань.

Первый день августа снова показал рост мировых валют на старте торгов Московской биржи. Курс доллара на открытии торгов вырос до 91,7 рубля, растет в цене и европейская валюта.

Пока рост незначительный – доллар "прибавил в весе" всего 9,25 копейки, а вот евро показал более весомый рост - на 38,25 копейки, сейчас европейская валюта торгуется за 101,18 рубля, передает ТАСС.

Медленно, но верно растет и курс китайской национальной валюты – юань прибавил 0,5 копейки и сейчас стоит 12,81 рубля.

Доллар перешагивал 92

Доллар перешагивал 92

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