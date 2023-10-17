Авария в Тбилиси оставила без газа часть спального района

Опубликовано: 23:30, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часть спального района Тбилиси остается без газа из-за аварии. Восстановить газоснабжение планируется до вечера среды.

Из-за аварии в Тбилиси остались без газа тысячи семей в районе Самгори. Об этом сообщает компания "Тбилиси Энерджи".

В настоящее время нет газоснабжения на улице Габриела Салоси, улице Навтлуги, Качара, Уджарма и у части граждан, проживающих на улице Кетеван Цамебули.

Без газа также остаются детсады, районная администрация, рестораны, клиники и другие здания.

Подачу газа планируется вернуть 18 октября до 21:00.