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Авария в Тбилиси оставила без газа часть спального района

Авария в Тбилиси оставила без газа часть спального района
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Часть спального района Тбилиси остается без газа из-за аварии. Восстановить газоснабжение планируется до вечера среды.

Из-за аварии в Тбилиси остались без газа тысячи семей в районе Самгори. Об этом сообщает компания "Тбилиси Энерджи".

В настоящее время нет газоснабжения на улице Габриела Салоси, улице Навтлуги, Качара, Уджарма и у части граждан, проживающих на улице Кетеван Цамебули.

Без газа также остаются детсады, районная администрация, рестораны, клиники и другие здания.

Подачу газа планируется вернуть 18 октября до 21:00.

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