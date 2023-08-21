Авария с автобусом в Турции унесла 12 жизней

Опубликовано: 10:23, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

12 человек погибли и 19 пострадали после аварии с участием автобуса в провинции Йозгат.

В турецкой провинции Йозгат водитель автобуса из Сиваса в Стамбул потерял управление, вылетел на «встречку», затем автобус рухнул с 20-метровой высоты.

В результате около 12 человек погибли, а еще 19 получили травмы. Двое пострадавших, по словам медиков,

"К сожалению, произошло ДТП, сообщение о котором мы получили около 23:52. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, передаем соболезнования в связи с гибелью наших граждан"

– губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан

В настоящее время на место продолжают работать сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.