Авария на Кубани унесла жизнь трех молодых девушек

Недалеко от города Кропоткин в Краснодарском крае легковушка врезалась в дерево и загорелась. В ДТП погибли 3 девушки, одна из которых была несовершеннолетней.

Жуткое ДТП случилось на автомагистрали "Гулькевичи–Кропоткин" в Краснодарском крае: машина с пассажирами на полной скорости врезалась в дерево и загорелась, рассказали в местном МВД.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2115» на левом закруглении дороги не справился с управлением, допустил съезд с трассы и врезался в дерево"

- МВД России по Краснодарскому краю

После столкновения с деревом автомобиль загорелся. В этом время внутри находились три молодые девушки, проживавшие в городе Кропоткин.

Следствие выяснило, что им было 24, 22 и 17 лет. Они погибли на месте.