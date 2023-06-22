"Астанинский процесс" восстановится 24 января

МИД Казахстана сообщил о новой встрече по Сирии в рамках Астанинского процесса. В 2023 году сообщалось, что 20-й раунд переговоров в Астане будет заключительным.

Несмотря на то, в 2023 году МИД Казахстана объявил о заключительном 20-м раунде переговоров по Сирии в рамках Астанинского формата, новый раунд было решено провести в столице Казахстана.

Как отметил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, 21-я встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса пройдет 24-25 января 2024 года в столице Казахстана в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов.

В прошлом году на встрече в Астане замглавы ведомства Канат Тумыш заявил, что Астанинский формат показал миротворческий потенциал Казахстана за последние 6 лет.

По его словам, постепенный выход Сирии из изоляции в регионе вполне можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился с задачей