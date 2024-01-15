Астана и Анкара обеспечат безопасность Каспия

Власти Казахстана и Турции намерены объединиться в защите Каспия. Такое сообщение было опубликовано на сайте МЧС Казахстана по итогам встречи главы ведомства Чингиса Аринова с представителями министерства национальной обороны и судостроительных компаний Турции.
"На встрече обсуждены вопросы обеспечения безопасности и поддержания в состоянии готовности необходимых ресурсов, в том числе судов, способных реагировать на техногенные вызовы на море"
– МЧС Казахстана
Также поднимался вопрос совместного развития судостроения.
Сейчас власти РК разрабатывают проект по созданию спецслужбы, которая будет реагировать на происшествия в кахастанской части Каспия.
Планируется, что создание подобного ведомства поможет быстро устранять разлив топлива, эвакуировать пострадавших и проводить на берегу аварийно-спасательные операции.
Также отмечено, что сейчас в секторе Казахстана осуществляют судоходство порядка 185 судов.
"Турецкое судостроение предлагает современные технологии, подходящие для задач вновь создаваемого аварийно-спасательного подразделения"
- МЧС Казахстана
В результате переговоров стороны поддержали идею сотрудничества в сфере безопасности Каспия.