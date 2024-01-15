Вестник Кавказа

Астана и Анкара обеспечат безопасность Каспия

Астана и Анкара обеспечат безопасность Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция и Казахстан объединятся, чтобы обезопасить Каспийское море и развивать совместные предприятия по судостроению. Стороны намерены защищать акваторию Каспия от последствий возможных техногенных катастроф.

Власти Казахстана и Турции намерены объединиться в защите Каспия. Такое сообщение было опубликовано на сайте МЧС Казахстана по итогам встречи главы ведомства Чингиса Аринова с представителями министерства национальной обороны и судостроительных компаний Турции. 

"На встрече обсуждены вопросы обеспечения безопасности и поддержания в состоянии готовности необходимых ресурсов, в том числе судов, способных реагировать на техногенные вызовы на море"

– МЧС Казахстана 

Также поднимался вопрос совместного развития судостроения. 

Сейчас власти РК разрабатывают проект по созданию спецслужбы, которая будет реагировать на происшествия в кахастанской части Каспия. 

Планируется, что создание подобного ведомства поможет быстро устранять разлив топлива, эвакуировать пострадавших и проводить на берегу аварийно-спасательные операции. 

Также отмечено, что сейчас в секторе Казахстана осуществляют судоходство порядка 185 судов. 

"Турецкое судостроение предлагает современные технологии, подходящие для задач вновь создаваемого аварийно-спасательного подразделения"

- МЧС Казахстана 

В результате переговоров стороны поддержали идею сотрудничества в сфере безопасности Каспия. 

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