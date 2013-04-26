Вестник Кавказа

Armenian Airlines возобновила полеты сегодня

Armenian Airlines возобновила полеты сегодня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полеты по всем направлением возобновлены в авиакомпании Armenian Airlines с сегодняшнего дня. Ранее они были остановлены в октябре из-за технического обслуживания парка воздушных судов.

Авиаперевозчик Armenian Airlines возобновила с сегодняшнего дня полеты по направлениям, приостановленным еще в октябре из-за технического обслуживания самолетов, передали в авиакомпании. До этого возобновление полетов было намечено на 22 ноября.

Воздушные суда армянских авиалиний снова будут летать в города России, Грузии, Индии и других стран.

Также с 28 декабря авиакомпания запустит прямое авиасообщение между столицами Армении и Грузии.

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