Armenian Airlines возобновила полеты сегодня

Полеты по всем направлением возобновлены в авиакомпании Armenian Airlines с сегодняшнего дня. Ранее они были остановлены в октябре из-за технического обслуживания парка воздушных судов.

Авиаперевозчик Armenian Airlines возобновила с сегодняшнего дня полеты по направлениям, приостановленным еще в октябре из-за технического обслуживания самолетов, передали в авиакомпании. До этого возобновление полетов было намечено на 22 ноября.

Воздушные суда армянских авиалиний снова будут летать в города России, Грузии, Индии и других стран.

Также с 28 декабря авиакомпания запустит прямое авиасообщение между столицами Армении и Грузии.