Армения ждет от США поставку бронированных машин скорой помощи

Власти Армении и США проводят переговоры по поставкам автомобилей скорой помощи с бронированным корпусом, которые будут применяться в зонах конфликтов.

Партия американских бронированных машин скорой помощи в скором времени может поступить в пользование Вооруженных сил Армении. Сейчас ведутся переговоры по нескольким темам о заключении сделки. Такую информацию озвучила посол США в РА Кристина Квин в ходе своего интервью армянской радиостанции.

Она отметила, что сейчас обсуждается реализация поставок машин скорой помощи, в связи с тем, что власти РА направили правительству США запрос о передачи автомобилей, которые будут применяться в зоне боевых действий.

"Уже есть договоренности по ряду вопросов, из которых могу выделить просьбу Армении предоставить им бронированные машины скорой помощи"

– Кристина Квин