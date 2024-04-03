Вестник Кавказа

Армения ждет от США поставку бронированных машин скорой помощи

Армения ждет от США поставку бронированных машин скорой помощи
© Фото: oshkoshdefense.com
Власти Армении и США проводят переговоры по поставкам автомобилей скорой помощи с бронированным корпусом, которые будут применяться в зонах конфликтов.

Партия американских бронированных машин скорой помощи в скором времени может поступить в пользование Вооруженных сил Армении. Сейчас ведутся переговоры по нескольким темам о заключении сделки. Такую информацию озвучила посол США в РА Кристина Квин в ходе своего интервью армянской радиостанции.

Она отметила, что сейчас обсуждается реализация поставок машин скорой помощи, в связи с тем, что власти РА направили правительству США запрос о передачи автомобилей, которые будут применяться в зоне боевых действий. 

"Уже есть договоренности по ряду вопросов, из которых могу выделить просьбу Армении предоставить им бронированные машины скорой помощи"

– Кристина Квин 

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