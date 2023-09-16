Армения вновь открыла огонь по позициям Азербайджана

Опубликовано: 22:05, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянская сторона не прекращает провокаций. В Минобороны Азербайджана сообщили о новом обстреле.

Очередной обстрел был проведен этим вечером армянской стороной в направлении Гедабейского района, об этом проинформировало министерство обороны Азербайджана.

«16 сентября примерно в 19:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чямбярякского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эйривенг Гядабейского района»

– оборонное ведомство Азербайджана

Согласно сообщению министерства, азербайджанские военные предприняли необходимые ответные меры.

Ранее в субботу сообщалось о попытке ВС Армении провести разведку с помощью квадрокоптера, а также о рытье траншей незаконными армянскими военными формированиями.