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Армения ведет обстрел Кельбаджара

Армения ведет обстрел Кельбаджара
Обстрелы со стороны Армении участились в Карабахском районе Азербайджана. Этим вечером огонь открыт в направлении Кельбаджара. Армения Азербайджана предпринимает ответные меры.

Позиции азербайджанских военных в Кельбаджаре подвергаются обстрелу этим вечером, информирует министерство обороны Азербайджана.

«16 августа начиная с 18:20 подразделения  вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района»

– Минобороны АР

В оборонном ведомстве добавили, что азербайджанская армия предпринимает ответные меры.

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