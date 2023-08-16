Армения ведет обстрел Кельбаджара

Опубликовано: 19:24, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Обстрелы со стороны Армении участились в Карабахском районе Азербайджана. Этим вечером огонь открыт в направлении Кельбаджара. Армения Азербайджана предпринимает ответные меры.

Позиции азербайджанских военных в Кельбаджаре подвергаются обстрелу этим вечером, информирует министерство обороны Азербайджана.

«16 августа начиная с 18:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района»

– Минобороны АР

В оборонном ведомстве добавили, что азербайджанская армия предпринимает ответные меры.