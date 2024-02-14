Вестник Кавказа

Армения уничтожила 10 водохранилищ в Азербайджане

Армения уничтожила 10 водохранилищ в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во время оккупации территорий Азербайджана Армения нанесла масштабный вред водным ресурсам страны. За три десятка лет армянская сторона уничтожила 10 водохранилищ и свыше тысячи километров оросительных каналов.

Армения нанесла значительный урон водной инфраструктуре Азербайджана в период оккупации. Такое заявление сделал советник Государственного агентства водных ресурсов АР Чингиз Абдуллаев. 

Он сообщил, что РА уничтожила десяток водохранилищ и осушила более тысячи километров оросительных каналов на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. 

"За 30 лет было разрушено 10 водохранилищ, 1 200 км оросительных каналов. Арменией были загрязнены водоемы, водные ресурсы использовались как инструмент политического давления. К примеру, Сарсангское водохранилище"

- Чингиз Абдуллаев 

Советник агентства отметил, что власти Азербайджанской Республики много раз обращали внимание на нарушения и обращались к мировому сообществу, но вопрос исчезновения водных ресурсов игнорировался. 

Сейчас правительство АР проводит восстановительные работы, чтобы возродить водную инфраструктуру территорий. 

"Из водоемов в Тертерчай было сброшено очень мало воды. Несмотря на то, что Азербайджан неоднократно обращался к международным организациям по этим вопросам, государство-оккупант это игнорировало. Ведутся работы по восстановлению водной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях"

- Чингиз Абдуллаев 

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