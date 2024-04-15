Вестник Кавказа

Армения разминирует границу с Азербайджаном в Тавушской области

Армения разминирует границу с Азербайджаном в Тавушской области
© Фото: Dav Sargsyan, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села в приграничном районе. В рамках подготовки к передаче территорий проводится разминирование.

Армянские саперы работают в Тавушской области, где вскоре пройдет восстановленная армяно-азербайджанская граница.

Работы по разминированию ведутся в селе Воскепар (Аскипар) Тавушской области на территории прилегающей к церкви Пресвятой Богородицы. В этом месте будет проходить, согласно совместному решению сторон, граница между Азербайджаном и Арменией. Четыре села будут возвращены Азербайджану, это Ашагы Аскипар, Баганыс Айрым, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

На месте работает 20-25 армянских саперов. Ведется подготовка к делимитации границы.

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