Армения разминирует границу с Азербайджаном в Тавушской области

Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села в приграничном районе. В рамках подготовки к передаче территорий проводится разминирование.
Армянские саперы работают в Тавушской области, где вскоре пройдет восстановленная армяно-азербайджанская граница.
Работы по разминированию ведутся в селе Воскепар (Аскипар) Тавушской области на территории прилегающей к церкви Пресвятой Богородицы. В этом месте будет проходить, согласно совместному решению сторон, граница между Азербайджаном и Арменией. Четыре села будут возвращены Азербайджану, это Ашагы Аскипар, Баганыс Айрым, Хейрымлы и Гызылгаджилы.
На месте работает 20-25 армянских саперов. Ведется подготовка к делимитации границы.