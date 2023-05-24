Армения признала территориальную целостность Азербайджана - вице-спикер

Вице-спикер армянского парламента подтвердил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Акоп Аршакян добавил, что странам необходимо уточнить, где проходит госграница.
Армения не предъявляет никаких территориальных претензий к Азербайджану, такое заявление сделал зампредседателя Нацсобрания Акоп Аршакян.
Представитель правящей силы "Гражданский договор" напомнил, что Ереван действует исходя из отсутствия территориальных требований к Баку.
Политик обратился со встречным вопросом к представителям СМИ.
"Есть ли у вас, журналистов, территориальные претензии к Азербайджану? Вы хотите сказать, что Шуша - это территория Армении?"
— Акоп Аршакян
Политик добавил, что Армении и Азербайджану надо определить, где проходит госграница и какие территории занимают обе страны.