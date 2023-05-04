Армения полностью избавится от смертной казни

Власти Армении намерены завершить процесс отмены смертной казни в стране, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
Кабмин решил, в частности, ратифицировать такой документ, как протокол №13 к Европейской конвенции по правам человека.
Отметим, что в данный момент смертная казнь в республике может применяться лишь в отношении тех, кто совершил тяжкие военные преступления. Именно такой протокол №6 был принят Ереваном в 2003 году.
Что качается протокола №13, полностью запрещающего высшую меру наказания, то он был подписан еще в 2006 году, но так и не ратифицирован.
Отметим, что, согласно основному закону страны, смертной казни в Армении быть не должно.
"Никто не может быть приговорен к смертной казни или подвергнут смертной казни"
— Конституция Республики Армения