Армения заявила о воле к вступлению в ЕС

Армянский премьер прокомментировал принятую накануне Европарламентом резолюцию, которая призывает руководство ЕС подумать о предоставлении Армении статуса кандидата в члены ЕС. По словам Никола Пашиняна, Ереван обладает политической волей к углублению отношений с Евросоюзом.

Руководство Армении полно решимости двигаться по пути углубления связей с ЕС, заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Таким образом глава государства прокомментировал резолюцию, которую накануне большинством голосов принял Европарламент. В документе говорится о перспективах трансформации отношений Еревана и Брюсселя, которая может стать возможной, если Армения продолжит двигаться по пути реформ, то есть речь идет о возможности предоставления Армении статуса кандидата в ЕС.

По словам Пашиняна, решение ЕП – это еще один повод поднять вопрос о дальнейшем устремлении Армении. В связи с этим премьер подчеркнул, что армянское руководство исполнено "решимости и воли к углублению отношений с Евросоюзом".

Он добавил, что новая перспектива должна быть обсуждена и широкими кругами общественности – для вопросов такого уровня недостаточно одной реакции правительства.

"Надеюсь, что политические силы страны, общественные организации, разные слои обществе, граждане выразят свое отношение к этому посланию Европарламента"

– Пашинян

Резолюция Европарламента

Накануне большинство депутатов ЕП проголосовало за резолюцию, в которой содержится намек на возможную трансформацию отношений с Арменией. Она может случиться, если РА продолжит реализовать демократические реформы.

Кроме того, в резолюции ставится вопрос о запуске переговоров по облегчению визового режима с Арменией.

Армения между ЕАЭС и ЕС

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на невозможность для Армении сохранения членства в ЕАЭС при интеграции в Евросоюз.

"Невозможно быть одновременно членом и Евразийского экономического союза, и Европейского Союза. Поскольку они несовместимы, Армении в какой-то момент будет необходимо сделать выбор: либо становиться кандидатом в члены ЕС и работать над вступлением в Евросоюз, либо оставаться в Евразийском экономическом союзе и иметь свободный доступ на российский рынок, льготные цены на энергоресурсы и прочие преимущества, которые получает Армения сейчас как член ЕАЭС", - пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что даже при большом желании Армении предстоит очень долгий путь к кандидатству в члены ЕС. "В той же резолюции Европарламента стоит условие, что для продолжения сближения с Евросоюзом Армении необходимо осуществить реформы для приведения армянского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и нормами. То же самое касается социальной жизни в республике, ее экономики и продвижения либеральных ценностей, которые поддерживаются в Европейском Союзе", - сообщил Константин Тасиц.

"Это достаточно длительный путь, поскольку мы знаем, что другие страны, которые ставили цель вступления в ЕС – как Молдавия, Украина и Грузия – десятилетиями шли по этому пути, и до сих пор они продвигаются достаточно медленно. Это трудоемкий и крайне небыстрый процесс", - добавил он.

Регионовед отметил, что армянские власти пока даже не рискуют говорить о перспективах членства в Евросоюзе. "Пашинян говорит только о "максимальном сближении" с ЕС. Как он заявил по итогам предыдущей встречи, Армения "готова сближаться с Евросоюзом в той степени, на какую готов Евросоюз". И пока что это все на уровне заявлений. Ждем, что в ближайшее время мы сможем увидеть, какие будут конкретные действия и как слова реализуются на практике", - заключил Константин Тасиц.