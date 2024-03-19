Вестник Кавказа

Армения открыла еще одно посольство в Латинской Америке

открытие посольства Армении в Уругвае
© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении
Глава армянского МИД поучаствовал в открытии посольства страны в Уругвае. Дипотношения между странами были установлены 32 года назад.

В пятницу, 22 марта, в Монтевидео состоялось открытие посольства Армении. Об этом сказано в сообщении, распространенном МИД республики.

В торжественной церемонии принял участие глава ведомства Арарат Мирзоян.

В ходе своей речи министр в первую очередь отметил, что за все то время, которое прошло с момента установления дипотношений между Арменией и Уругваем в 1992 году, странам удалось выстроить прочные дружественные связи и добиться высокого уровня политического диалога.

По словам дипломата, в обозримой перспективе Армении и Уругваю следует нарастить взаимодействие в экономической и культурной сферах, а деятельность посольств должно помочь им с этим.

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