Армения отказалась от морских перевозок в РФ через Грузию

Армения закончила субсидирование морских перевозок в России, заявив, что подобный маршрут неинтересен компаниям.

Власти Армении оказались от поддержки морских перевозок в Россию через Грузию, так как новый транспортный коридор не заинтересовал ни одну из сторон. Такое заявление сделал глава министерства экономики РА Ваан Керобян

“Мы не увидели, чтобы эти компании использовали этот паром так, чтобы мы убедились сами и убедили партнеров в целесообразности продолжения этой программы”

– Ваан Керобян

Морская переправа по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск был призван дополнить единственный транспортный коридор из Армении в РФ через Верхний Ларс.

Министр экономики заявил, что теперь власти хотят развивать новые экспортные направления.

«Нашим крупнейшим торговым партнером по-прежнему остается Россия, хотя ее доля в общем товарообороте несколько снизилась <…> Процессы показали, что мы должны направить усилия на активизацию других направлений экспорта»

- Ваан Керобян

Поддержка морских грузоперевозок в Новороссийск началась в мае прошлого года. Предполагалось, что на реализацию этого проекта власти РА ежегодно будут выделять более $12 млн.